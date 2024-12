Bergamonews.it - “La sete di spiritualità dei giovani è la porta di speranza del Giubileo”

Domenica 29 dicembre, la Diocesi di Bergamo apre ildella. Una scelta voluta da Papa Francesco che ha chiesto che in tutte le Cattedrali del mondo i Vescovi celebrino solennemente l’inizio del, in concomitanza con l’apertura dellaSanta in San Giovanni in Laterano. La Chiesa di Bergamo propone tre pellegrinaggi diocesani, oltre a diverse proposte per farsi “pellegrini di”: quattordici, compresa la cattedrale, le chiese giubilari dove è possibile ricevere l’indulgenza plenaria.“Il Vescovo Francesco Beschi presiederà la celebrazione di apertura deldelladomenica 29 dicembre alle 16. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore partirà il cammino orante fino in cattedrale – afferma monsignor Giulio Dellavite, delegato vescovile per il-.