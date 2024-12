Temporeale.info - La neve arriverà anche lì, colpo di scena per la Befana

Leggi su Temporeale.info

Attenzione al brusco cambiamento meteorologico che potrebbe avvenire nei primi giorni dell’anno, soprattutto a ridosso del giorno dell’Epifania Trascorso il Natale, con l’ultimo weekend di dicembre comincia la lunga attesa in vista del 31 dicembre e della Notte di San Silvestro in cui si brinderà all’inizio del 2025. Quelli in arrivo saranno giorni di altre . L'articolo Lalì,diper laTemporeale Quotidiano.