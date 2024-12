Il mistero dei biscotti Oreo resistenti al fuoco

Leggi su Open.online

Sta riscuotendo un certo successo un filmato dove deimarcasottoposti a delle fiammate di durata man mano crescente, fino a mezzo minuto di esposizione, senza distruggersi. C’è chi insinua che non brucino affatto per via di ingredienti nocivi e addirittura cancerogeni. Non è affatto così e c’è una spiegazione molto semplice.Per chi ha fretta:Nel filmato in oggetto iappaiono apparentemente ignifughi se sottoposti per lungo tempo a delle fiammate.C’è chi sospetta la presenza di ingredienti nocivi e persino cancerogeni.Il fenomeno in realtà si spiega con la presenza di bicarbonato di sodio unita al fatto che isono già cotti e di colore scuro.AnalisiIl filmato sembra mostrare un fenomeno autentico. I presuntiappaiono praticamente indistruttibili:Il fenomeno degliche non bruciano è reale?Come si spiega il fenomeno deiche non bruciano? Leggiamo cosa riporta la collega Satya Priya nella sua analisi per TeluguPost.