Il commissario Ciciliano a Rozzano: "Piano d'intervento entro 2 mesi"

Decreto Caivano, aè arrivato ilstraordinario Fabio, che ha iniziato ieri i primi sopralluoghi nelle aree interessate e parlato con i rappresentanti istituzionali e della società civile. Nel pomeriggio ha incontrato gli amministratori comunali. "La nostra città è stata inclusa tra i sette Comuni che beneficeranno di questo intervento. Ilstraordinario Fabioe il sottosegretario con delega ai giovani e allo sport di Regione Lombardia Federica Picchi hanno incontrato la vicesindaca reggente Maria Laura Guido (insieme nella foto) per un primo confronto – si legge in una nota del Comune –. Durante l’incontro sono state identificate le principali aree di intervento e le criticità da affrontare per dare avvio a undi azioni concrete. Ilsarà predisposto dalstraordinarioduee, per tutti i Comuni coinvolti, sono stati stanziati 180 milioni di euro per il prossimo triennio.