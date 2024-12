Oasport.it - Federica Brignone rinuncia allo slalom di Semmering: quando torna in gara? Appuntamento al 2025

Leggi su Oasport.it

ha vinto il gigante died è balzata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino con l’attivo 319 punti. L’azzurra può fare affidamento su un vantaggio di 18 lunghezze nei confronti della svizzera Camille Rast, mentre sono più lontane l’altra elvetica Lara Gut-Behrami (269), la svedese Sara Hector (262), l’austriaca Cornelia Huetter (250), la statunitense Mikaela Shiffrin (245) e Sofia Goggia (240).La fuoriclasse valdostana ha conquistato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto due mesi fa sempre tra le porte larghe a Soelden (curiosamente altra località austriaca), mettendo le mani sulla 29ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. La 34enne ha fatto capire di avere tutte le carte in regola per lottare per la conquista della Sfera di Crist, già alzata al cielo nel 2020 (unica italiana a riuscire nell’impresa).