Ilgiorno.it - "Diamoci una mano". Pacchi spesa alle famiglie e pasti caldi ai senzatetto

Leggi su Ilgiorno.it

"Il nostro è stato un Natale bellissimo": sono parole, commosse, di Matteo Vago, tra i promotori con un gruppo di giovani volontari del progetto “una“, con cui nel tardo pomeriggio del 25 dicembre hanno donatodi alimenti epronti a tante persone in difficoltà. Spiega Vago: "Il giorno di Natale abbiamo donato più di 270, noi siamo davvero contenti perché, pur in un momento difficile in cui si parla di guerre, odio e situazioni economiche dure, siamo stati testimoni di quanta voglia ci sia di fare del bene. I cuori grandi del nostro progetto, i nostri volontari, hanno centuplicato la bellezza del Natale, portando calore e felicità a chi purtroppo non può averle, perché il mondo nei suoi confronti è stato duro: per una sera hanno ricordato a tutti che questo mondo è invece un bel posto in cui vivere e che Natale è e sarà sempre una bella festa.