Ilgiorno.it - Colpita a tutta velocità. L’autopsia su Ambra: impossibile non sentire l’impatto con il corpo

NIBIONNO (Lecco)è stata falciata aè stato devastate. È stata sbalzata a diversi metri di distanza, in un piccolo avvallamento del prato tra il controviale della Statale 36 che costeggia il tratto che corre a Nibionno e la recinzione di un’azienda. Chi l’ha investita può magari non averla vista mentre passeggiava a bordo strada a causa del buio della notte e della foschia che si levava dall’erba, ma non può non non aver avvertito il forte colpo né non essersi accorto di aver travolto qualcuno. A causa delle lesioni riportate, di una grave emorragia, ma anche del freddo,non ha potuto resistere a lungo, ma forse si sarebbe potuta salvare, sebbene non si sa con quali conseguenze, se solo qualcuno avesse allertato subito i soccorritori.invece è stata ritrovata ore dopo, ormai esanime.