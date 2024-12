Inter-news.it - Balotelli come da Natale a Santo Stefano? Può lasciare il Genoa – Sky

Incredibile, Mario, dopo appena due mesi, può giàil. Il centravanti italiano ha totalizzato appena 56? in sei partite e oggi con l’Empoli non ci sarà.TITOLI DI CODA? – Potrebbe duraredal’esperienza in Liguria di Mario. Il centravanti italiano, arrivato da svincolato due mesi fa al, potrebbesubito. Infatti, il giocatore ha totalizzato al momento appena cinquantasei minuti in appena sei partite. Troppo pochi. E sia sotto l’egida di Alberto Gilardino che sotto quella di Patrick Vieira la situazione non è mai cambiata. Ora, ritornato nuovamente in Serie A dopo l’esperienza a Brescia nel 2019-20, potrebbe nuovamente dire addio eil campionato italiano. Si deciderà nei prossimi giorni.ai titoli di coda? Decisivo un summit!INCONTRO DECISIVO – Infatti, probabilmente dopo le feste,, scrive Sky Sport, incontrerà la dirigenza del