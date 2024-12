Quifinanza.it - Attacco hacker agli aeroporti di Linate e Malpensa, portali online bloccati e disagi

Un gruppo dirussi ha rivendicato uninformatico ai siti internet deglimilanesi di. Entrambi irisultano non funzionanti per molti utenti, rendendo impossibile controllare gli orari di partenza e arrivo dei voli e i ritardi. Non ci sarebbero però stati però ritardi causati da questo.La tecnica utilizzata dsarebbe quella del DDoS, un improvviso aumento delle connessioni ai siti che avrebbe mandato i server in difficoltà. Il collettivo di criminali informatici ha rivendicato l’sul proprio canale Telegram. Coinvolto anche il sito del ministero degli Esteri, anche se con conseguenze limitateai siti diNella mattinata del 28 dicembre il gruppo dirussi NoName057 ha attaccato i siti internet deglidi Milano,, rendendo entrambi idi difficile accesso al pubblico.