Atalanta, addio ad un big: 50 milioni e saluta, furia Gasperini

L’può perdere un big: pronti 50da un top club europeo,nei guaiPrimo posto in classifica per l’, il sogno scudetto a chiudere il cerchio dopo la splendida vittoria dell’Europa League nel maggio scorso. Si sogna in grande a Bergamo, grazie soprattutto ache ha plasmato una squadra che sembra quasi invincibile. Sono 11 le vittorie consecutive per i nerazzurri che sembrano non conoscere ostacoli.Una maturità completa che sta spingendo la Dea al primo posto in classifica ma anche al poter competere con ogni tipo di rivale. Ed anche i bookmakers si sono accorti della forza dei nerazzurri, con le quote pressocché crollate per quanto riguarda la vittoria dello scudetto. Vedremo se l’riuscirà a tenere questo passo per il resto della stagione: intanto dopo il Natale da capolista anche l’anno solare potrebbe essere chiuso al primo posto.