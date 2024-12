Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-12-2024 ore 12:30

Luceverdementre Rovati dalla redazione intenso è rallentato ilsulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dalla via Ardeatina è la via Appia mentre in carreggiata in te non ci sono code tra la Cassia Veientana è la via Salaria sempre a causa delintenso chiusa via Carlo Pesenti provincia in mente avvenuto all’altezza di via Tiburtina un altro incidente rallenta ilsu tangenziale est tra via Salaria via delle Valli in direzione San Giovanni altri allenamenti per incidente in viale Mazzini all’altezza di via Antonio Baiamonti da ieri per la rottura di una conduttura dell’acqua è necessario chiudere via Aurelia nel tratto compreso tra via Cardinal mistrangelo e via della Madonna del Riposo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito