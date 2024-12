Ilrestodelcarlino.it - Santa Claus visita il Pas: "Sostegno ai più fragili"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Babbo Natale, nonostante i tantissimi impegni di questo periodo, ha trovato anche il tempo per fare un salto al ‘Pas’, il polo dell’accoglienza e della solidarietà nel quale si trova la mensa per i bisognosi gestita dalla Zarepta. Lo ha fatto nel giorno di Natale, per portare un sorriso a tutti coloro che, non avendo un posto in cui andare per mangiare un pasto caldo né familiari con i quali trascorrere le feste, sono stati accolti dai volontari dell’associazione. Presente anche il vicesindaco Massimiliano Brugni, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale ai commensali ma anche al presidente Raniero Isopi. "Mi sono intrattenuto con gli utenti e ho parlato con loro, facendogli gli auguri di buone feste – racconta Brugni –. Il ringraziamento sentito va a Isopi e a tutti i volontari che giornalmente aiutano le nostre persone