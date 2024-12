Ilnapolista.it - Rocchi ammette i due errori in favore dell’Atalanta: «c’erano i rigori per Cagliari e Udinese»

i duein: «per»Il designatore arbitrale Gianluca, intervistato dal GR Sport per Zona Cesarini su Radio 1, ha ammesso glidi questa prima parte di stagione e ha ammesso i dueche hanno favorito l’Atalanta di Gasperini.Come riporta Repubblica:«I “ni”? Stiamo cercando di combatterli: in effetti abbiamo avuto una giornata brutta, la settima, in cui ne abbiamo concessi nove e qualcuno inappropriato. Però, specialmente negli ultimi turni, siamo tornati a dare quelli giusti. L’importante è fischiare un rigore quando c’è qualcosa di importante, perché può decidere il risultato».La settima di campionato terminò con Fiorentina-Milan di domenica 6 ottobre, con treconcessi dall’arbitro Pairetto (e tutti e tre sbagliati).