Iodonna.it - Protagoniste del classico cenone, le lenticchie sono in realtà un alimento da portare in tavola tutto l’anno. Perché saziano, aiutano l’intestino e hanno tantissime altre virtù. Dagli abbinamenti utili alle dritte anti-gonfiore, ecco cosa sapere

A Capodanno lenon mancano mai: secondo un’ca quanto celebre credenza popolare infatti consumare lea San Silvestro sarebbe auspicio di prosperità e ricchezza per il nuovo anno. Un’usanza questa che sembra risalire addirittura aglichi romani: un tempo, infatti, proprio all’inizio del nuovo anno, si era soliti regalare la ‘scarsella’, una borsa di cuoio da legare alla cintura che conteneva, appunto, delle, simili nella loro forma a delle monete, motivo per cui si pensava che questi legumi fossero simbolo di ricchezza. Sette consigli per arrivare in forma al Natale X «Leinfatti i legumi piùchi, i primi ad esserezzati in ambito alimentare» – spiega la dottoressa Carola Dubini, biologa ricercatrice e nutrizionista dell’Unità Operativa di Endocrinologia e del Servizio di Nutrizione Clinica e Prevenzione CardiometabolicaCardiovascolare dell’IRCCS Policlinico San Donato.