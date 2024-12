Pronosticipremium.com - Primavera e Femminile preparano il 2025: gennaio mese della verità

È stata una prima parte di stagione intensa sia per Roma, con entrambe le formazioni che hanno importanti ambizioni da confermare nel nuovo anno. I ragazzi di Falsini hanno vissuto momenti di grande difficoltà, ma hanno saputo rialzarsi fino ad infilare addirittura sette vittorie consecutive che li hanno portati in vetta alla classifica. Ha concluso il 2024 decisamente in crescendo anche la squadra di Spugna, conquistando quattro successi nelle ultime cinque di campionato, oltre anche alla vittoria, seppur inutile ai finiqualificazione, nell’ultima giornata di Women’s Champions League. La classifica di Serie A recita terzo posto a sette punti dalla capolista Juventus, ma con la voglia di provare a ricucire lo strappo.Romaa difesavettaIl netto successo per 4-1 con l’Inter ha permesso alla Romadi approcciarsi alguardando tutti dall’alto con grande fiducia per il futuro.