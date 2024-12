Quotidiano.net - Prima Festival, Bianca Guaccero e gli altri conduttori: chi sono

Ildi Sanremo 2025 è alle porte: manca solo un mese e mezzo all’evento più atteso da milioni di italiani. E dopo l’elenco dei Big in gara, lo svelamento dei titoli delle canzoni che porteranno dall’11 al 15 febbraio sul palco del Teatro Ariston e la proclamazione dei quattro vincitori di Sanremo Giovani - Alex Wyse, Settembre, Maria Tomba, Lil Jolie e Vale Lp - che si sfideranno per il titolo di campione delle Nuove Proposte, ora si torna a parlare di. Vincitori Sanremo Giovani 2024: chi salirà sul palco dell’Ariston per ila febbraio Ma non deldi Sanremo 2025, bensì della striscia quotidiana che ogni anno introduce le serate della manifestazione: ildopo aver vinto meritatamente, in coppia con il maestro Giovanni Pernice, il talent show di danza ‘Ballando con le Stelle 2024’ si è presa anche la conduzione del