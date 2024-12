Inter-news.it - Nesti avvisa l’Inter: «A Cagliari nessuno ha vita facile! Un fattore condiziona»

Carloprepara la squadra di Simone Inzaghi alla trasferta di. Il giornalista spiega quale insidiarischia di incontrare all’Unipol Domus domani sera.UN– Domani sarà il momento di rivederein campo. Dopo la vittoria casalinga contro il Como la squadra di Simone Inzaghi dovrà battersi sul campo del. La trasferta in programma per la diciottesima giornata di Serie A non è di certo fra le più semplici. Lo sa anche Carlo, che pensando aldichiara su Radio Sportiva: «avrà? Quello è un campo difficile. Credo che per nessun avversario ci sia, è sempre stato così, al di là del valore della squadra nel momento in cui la si affronta. Credo che iltifo sia assolutamente determinante in questi casi».