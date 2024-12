Dilei.it - Mariasole Pollio, chi è la conduttrice del PrimaFestival 2024

Leggi su Dilei.it

Carlo Conti ha annunciato che ilsarà condotto da un interessante trio: Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e. Conosciamo meglio quest’ultima che, nonostante abbia appena 21 anni, vanta già un’interessante carriera.Chi èNata a Napoli il 18 luglio 2003,è un’attrice,e modella. Occhi verdi, capelli neri e 1,65 cm d’altezza. Tra i suoi progetti più rilevanti, in termini d’esposizione mediatica, è stato probabilmente Battiti Live, che l’ha vista affiancare sul palco Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.Molto spigliata e con un sorriso in grado di bucare la camera. Ha saputo rapidamente mettersi in mostra, convincendo pubblico e addetti ai lavori. Nonostante abbia esordito ad appena 18 anni sul palco dell’evento musicale organizzato da Gruppo Norba, aveva già avuto modo di farsi conoscere e apprezzare.