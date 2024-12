Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Final Four di Supercoppa Italiana: tutto ciò che devi sapere

Leggi su Pianetamilan.it

Manca ormai pochissimo all’inizio della, un appuntamento che promette emozioni e spettacolo sotto il cielo di Riad. Quattro grandi squadre, Inter,e Atalanta, si sfideranno in un torneo avvincente che assegnerà il primo trofeo del 2024. Tra leggende del calcio italiano, eventi esclusivi e una cornice internazionale di altissimo livello, questa edizione si preannuncia indimenticabile. Eccoquello che c’è dasu date, orari, regole e curiosità di una competizione che accenderà la passione dei tifosi diil mondo. Tutti e tre i match dellasi disputeranno alle 20:00 ora. In caso di parità al termine dei 90 minuti, niente tempi supplementari: si procederà direttamente con i calci di rigore. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter partirà per Riad già lunedì, anticipando le altre squadre che decolleranno il giorno seguente, il 31 dicembre.