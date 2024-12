Liberoquotidiano.it - "Il mondo è questo, tutta finzione e opportunismo": bordate contro Il Volo dopo il concerto su Canale 5

“Natale ad Agrigento”. Non è l'ultimo cinepanettone, ma il tormentone delle feste 2024sì. Succede che la sera della vigilia, Ilconquisti il prime time di5 con il live in terra siciliana. Piccolo particolare: ilnella “splendida cornice”, come direbbe Geppi Cucciari, è stato registrato il 31 agosto. Già in estate si erano sollevate polemiche per la scelta che aveva obbligato i presenti ad assistere allo spettacolo rispettando un rigoroso dress code natalizio nonostante l'afa. Superato l'autunno, il caso è ri-esploso complice la sonnolenza tv di questi giorni. Risultato: in quanto ad ascolti, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si confermano dominatori dello showbiz nostrano, radunando davanti al piccolo schermo 3 milioni e 70mila telespettatori con il 22,70% di share.