Ilgiorno.it - Giubileo anche a Milano: domenica 29 dicembre i riti di apertura. Campane a festa in 1.100 chiese della diocesi

– Lesuoneranno ain 1.100di29, a mezzogiorno in punto. Poi, nel pomeriggio, si apriranno le porte delle quindicigiubilari: dal Duomo dial Santuario di Santa Maria del Monte a Varese. Così, dopo l’Porta Santa di San Pietro la notteVigilia,in Lombardia ci si prepara al, con i suoi. In particolare, semprealle 10, l’invito ai fedeli delle parrocchie ambrosiane e delle Cappellanie delle comunità migranti è in Basilica di Santo Stefano Maggiore, in piazza Santo Stefano, dove l’arcivescovo Mario Delpini leggeràpassiBolla Papale di indizione dell’Anno Santo. Da qui alle 10.30 partirà una processione - animata da canti in tutte le lingue - verso il Duomo, con la Croce lignea preparata per il Sinodo Minore milanese “Chiesa dalle Genti“.