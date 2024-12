Ilfattoquotidiano.it - Bianco è ancora buono e bello: l’Occidente in due secoli non ha cambiato nulla

di Rosamaria FumarolaGarcia Lorca in “Poeta a Nuova York”, durante il suo soggiorno americano della fine degli anni Venti, tra le altre cose descrive come agli occhi di uno spagnolo dovesse apparire la condizione dei neri d’America. Profondi, veri i versi nei quali tratteggia un quadro del popolo degli uomini di colore come ingabbiato in abiti e consuetudini fissate dai bianchi, senza più alcuna traccia delle proprie origini ed identità.A quindici anni quelle parole mi parvero la sola sintesi degna d’interesse di ciò che gli schiavi africani deportati sul nuovo continente erano diventati. Da allora non ho mai più sentito qualcuno ricordare le parole del poeta spagnolo a proposito della condizione sempre problematica dei neri d’America, che comunque dovevano essere ben note a partire almeno dagli anni Sessanta agli attivisti dei diritti civili come Malcom X, che a più riprese ricordò come la maggior parte degli uomini di colore del suo tempo fosse convinta di essere inferiore ai bianchi e che fosse questa la ragione dell’imitazione pedissequa dei loro costumi.