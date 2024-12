Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo pagato 300 euro in 4 per la cena di Natale e ci è arrivata una ciotola di zuppa. È un abominio”: lo sfogo virale su Reddit

Mangiare a casa o al ristorante? È forse questo il dubbio principale di qualsiasi famiglia, italiana o estera, alle porte delle feste natalizie e del Capodanno. Se restare a casa propria ha comunque degli svantaggi, come fare la spesa, cucinare e poi pulire e lavare, ecco che l’idea di farsi servire le portate direttamente al proprio tavolo in un ristorante suona particolarmente gradita. Ma lo è per tutti? A quanto pare, no. È il caso di un utente di, rimasto anonimo, che il giorno diè andato a mangiare in un hotel di Perth, in Scozia, insieme alla sua famiglia. E a giudicare dal tono ironico del suo post, si direbbe che non sia stato troppo felice di vedere quello che è arrivato al suo tavolo: “di, 62 sterline a testa. Non è mai un buon segno quando la tuadiarriva in unada!”, scrive indignato a corredo di una serie di foto dei piatti che gli sono stati portati.