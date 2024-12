Lettera43.it - A Milano le zone rosse per pregiudicati e per chi è molesto fino al marzo 2025

Leggi su Lettera43.it

Il prefetto diClaudio Sgaraglia ha firmato un provvedimento con cui ha istituito dellecon divieto di stazionamento per chi èo per chi ha precedenti per droga, furti o rapine e altri reati. Il provvedimento prefettizio riguarderà le aree più delicate della città: piazza Duomo, ledella movida della Darsena e dei Navigli e le stazioni di Porta Garibaldi, Rogoredo e Centrale. Nelle sei, dal 30 dicembre al 31, la polizia potrà disporre l’allontanamento immediato di chi costituisce un pericolo per la pubblica sicurezza. La decisione è arrivata dopo la seduta del 27 dicembre del compitato per l’ordine e la sicurezza, riunitosi per le misure in vista del Capodanno.LEGGI ANCHE:, cosa sapere sul divieto di fumo nelle aree pubbliche all’aperto dal primo gennaioLe direttive per CapodannoTra le decisioni c’è stata anche quella di istituire un pronto intervento sanitario in piazzetta Reale, accanto al Duomo, fra il 31 dicembre e l’1 gennaio.