Rintracciato il 29enne che aveva picchiato un anziano per un diverbio stradale in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

L’aggressione segnalata da unNei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Priverno (LT) hanno concluso un’indagine che ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo di 29 anni, residente nella stessa località, per i reati di lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’indagine ha preso il via dalla denuncia presentata il 21 dicembre da undi 81 anni, che ha segnalato di essere stato vittima di un’aggressione a seguito di una lite per una mancata precedenza.Identificazione del responsabileI militari, dopo aver raccolto la querela dell’, hanno avviato gli accertamenti che hanno permesso di identificare il presunto responsabile. L’indagato, un giovane di 29 anni, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza.