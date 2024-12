Lanazione.it - Quella ferita alla testa. Ragazzo morto in ospedale, c’è anche l’ipotesi omicidio

Perugia, 25 dicembre 2024 – Tante le domande che attendono ancora una risposta. Per questo non si esclude nulla. Al vaglio degli inquirenti c'èsu quanto accaduto tra la notte e la mattina di Natale a Perugia. Un, 24 anni, di origini cinesi èindove era arrivato privo di conoscenza presentando alcune escoriazioni, ecchimosi e unalacero contusa. Lesioni che potrebbero essere legatecaduta del giovane stesso, forse legataall’abuso di alcol. Ma gli inquirenti non escludono nulla. La polizia sta conducendo le indagini. In base a quanto riferito dQuestura ilera stato trasportato indopo essere stato trovato riverso a terra e privo di conoscenza in via Agostino di Duccio. Una volta in, è deceduto per un arresto cardiaco.