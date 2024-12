Anteprima24.it - Non solo Campania: sospese le ricerche di due dispersi. Oggi in campo la serie B

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiVOLO DI LINEA AZERO CADE IN KAZAKISTAN, IPOTESI MISSILE RUSSO ALMENO 38 MORTI E CIRCA 30 SOPRAVVISSUTI, INDAGINI IN CORSOE’ di almeno 38 morti e circa 30 sopravvissuti il bilancio dell’incidente aereo avvenuto ieri nell’ovest del Kazakhstan, dove un volo dell’Azerbaigian Airlines è precipitato con a bordo 62 passeggeri e 5 membri d’equipaggio. Mistero sulle cause dell’incidente: attese le analisi della scatola nera, recuperata nella notte. Media russi indipendenti ipotizzano che il velivolo possa essere stato colpito per errore dalla contraerea cecena. Giornata di lutto nazionalein AzerbaigianNEONATA MUORE CONGELATA A GAZA LA NOTTE DI NATALE ‘LA MOGLIE DI ASSAD HA UNA GRAVE LEUCEMIA, STA MORENDO’Una neonata è morta congelata durante la notte di Natale nel sud della Striscia di Gaza, mentre Israele e Hamas continuano ad accusarsi a vicenda di complicare gli sforzi per raggiungere una tregua.