Mendes allo scoperto: annuncio UFFICIALE su Antonio Silva alla Juventus

Il difensore del Benfica è in cimalista di Giuntoli, insiemeslovacco Hancko, per rinforzare il reparto arretrato nel calciomercato invernaleJorgesul futuro di, insieme ad Hancko in cimalista di Giuntoli per rinforzare la difesa dellanell’ormai imminente calciomercato di gennaio.di Jorge(LaPresse) – calciomercato.it“vuole lae la Juve vuole lui – le parole dia Sky Sport’ al Globe Soccer’ – Ora tocca al Benfica prendere una decisione, ma serve un po’ di pazienza e bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in cinque minuti durante il mercato, che per adesso è ancora chiuso – ha proseguito –è un calciatore importante, su di lui c’erano diversi club, però vediamo cosa deciderà il Benfica che ha l’ultima parola”.