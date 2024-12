Tvzap.it - “Grande Fratello”, svelato chi è il guru della moda che avrebbe avuto un flirt con Lorenzo Spolverato

Leggi su Tvzap.it

News Tv.. Da mesi si vocifera di un presuntotra il concorrente del “” e un famoso. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, che il gieffino ha categoricamente smentito.ha infatti dichiarato di non essere gay. Le voci, però, si fanno sempre più frequenti e addirittura sarebbe statochi è ilcheuncon lui. (Continua.)Leggi anche: “”,e il: spunta il video “scandalo”Leggi anche: “”, si mette male per: utenti furiosi per la frase sulle donneChi èè uno dei concorrentinuova edizione del ““, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.