Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Pellegatti: “Tomori-Juventus? Mi hanno detto che…”

Leggi su Pianetamilan.it

, continuano imperterrite le voci su Fikayoe la. Secondo le ultime novità, il Diavolo potrebbe anche essere interessato a Danilo. Carlo, tifoso rossonero e giornalista, ha parlato delle voci di mercato sul suo canale 'YouTube'.fa il punto: "Ci sono le voci dell'interessamento diper la, si parla anche di Danilo per il. 25 milioni per l'inglese e poi trattativa per il brasiliano, queste sono le voci". Ancora su Danilo: "Quando si parla delinteressato a un trentatreenne sono tranquillo: ci sono delle linee guida. Non si vanno a prendere giocatore over trenta come linea generale. Questo mi tranquillizza. Non credo che Danilo sia un obiettivo del". Poispegne le voci sull'inglese: "Arriviamo a: da quello che mi risulta non ci sono assolutamente contatti con la