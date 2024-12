Ilfattoquotidiano.it - Un gerarca nazista dietro la macchina della morte degli Assad: storia di Alois Brunner, dai lager del Terzo Reich alle torture del regime siriano

Abdel Hamid al-SarrajBussano alla porta. Il generale Abdel Hamid al Sarraj è seduto alla sua scrivania damascata nel suo ufficio al ministeroInterni. L’uomo entra, si ferma davanti a lui. Lo accompagna una persona che conosce, Franz Rademacher. Ma chi è l’altro uomo? È, appena arrivato dal Cairo dopo essere fuggito dalla Germania. Sarraj, che guida il Deuxieme Bureau, il servizio segreto– in arabo maktab al thani –Repubblica Araba Unita (allora formata da Siria ed Egitto), sa che davanti a lui non ci sono due persone normali.Rademacher, arrivato in Siria nel 1952 grazie all’aiuto di una rete di nazisti, era stato un diplomatico delche aveva proposto il “piano Madagascar”, cioè di deportare in quell’isola africana tutti gli ebrei. Ma è il secondo uomo che interessa a Sarraj, ne ha sentito parlare da Rademacher e da un altro paio di nazisti che a Damasco hanno trovato casa.