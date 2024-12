Thesocialpost.it - Neonata muore di freddo a Gaza, tragedia nella tragedia

Leggi su Thesocialpost.it

: unadi tre settimane, Sila, è morta di ipotermia nell’area di al-Mawasi, vicino a Khan Yunis, nel sud della Striscia di. La vicenda, riportata da Associated Press e al-Jazeera, evidenzia le difficili condizioni umanitarieregione, aggravate dal conflitto in corso e dalle restrizioni sui rifornimenti imposte da Israele.Il padre, Mahmoud al-Faseeh, ha raccontato che, nonostante avesse avvolto la piccola in una coperta, non è riuscito a proteggerla dal. La famiglia vive in una tenda non isolata, con il terreno gelido e il vento che penetra attraverso le fessure. Durante la notte, la temperatura è scesa sotto i 9 gradi, una condizione insopportabile anche per gli adulti.“La bambina si è svegliata piangendo tre volte”, ha dichiarato il padre, spiegando che al mattino l’hanno trovata priva di sensi.