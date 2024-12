Gqitalia.it - I migliori dopobarba, questa è la nostra top 10

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Una certezza c'è, nella vita noi uomini dobbiamo raderci e ri-raderci, a meno che non vogliamo fare la fine di Mago Merlino. Ma non è solo una necessità quella della rasatura, ormai per tutti è diventato un piacere, o facciamo in modo che lo sia. “Alexa, riproduci la mia playlist preferita”, e si parte con schiuma e lametta. Tutto qui dirai? No! bisogna concludere con un buonper evitare che questo piacevole momento diventi un incubo nei prossimi giorni.Ilnon è un'opzione, ma uno step imprescindibileIl rasoio non si limita a rimuovere i peli, ogni passata elimina anche un sottile strato di pelle, lanaturale barriera protettiva contro gli agenti esterni.