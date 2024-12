Thesocialpost.it - Grave incidente al luna park di Ancona: ragazza espulsa da una giostra

– Momenti di paura alnatalizio di Piazza Pertini, dove unadi 27 anni è rimastamente ferita dopo essere statada unaa forma di palla. L’è avvenuto intorno alle 18, quando, a causa della rottura dei lacci di sicurezza, la giovane è stata scaraventata fuori dalla struttura.La, di origine straniera, è stata soccorsa dalla Croce Rossa e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso, con un trauma definito di massima gravità.sequestrata, indagini in corsoLa, un’attrazione che simula una gabbia tonda in movimento, è stata immediatamente chiusa e posta sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con la polizia locale per delimitare l’area e avviare i primi accertamenti.