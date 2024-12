Gqitalia.it - Anche Nicholas Hoult ora indossa pantaloni di pelle

Leggi su Gqitalia.it

Nicolasha sfoggiato un paio didie non è un caso. Se il 2023 è stato l'anno in cui i personaggi famosi hanno iniziato a vestirsi per attirare l'attenzione, il 2024 rappresenta quello in cui questo stile di abbigliamento vistoso è diventato dominante nella moda maschile delle celeb. Sembra che ora ogni uomo a Hollywood stia seguendo una tendenza, firmi un accordo con un marchio di design, o entrambe le cose.Di conseguenza,gli attori più esperti stanno facendo scelte di stile sempre più audaci. Tra questi spicca Nicolas, che è nel settore fin da quando ha recitato accanto a Hugh Grant in About a Boy - Un ragazzo del 2002, all'età di otto anni. Recentemente,è più impegnato che mai: sta promuovendo tre ruoli da protagonista in Giurato numero 2 di Clint Eastwood, Nosferatu di Robert Eggers e The Order di Justin Kurzel, mentre è impegnato sul set per il suo prossimo grande ruolo nei panni del supercriminale Lex Luthor nel reboot di Superman di James Gunn.