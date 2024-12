Lanazione.it - “Viva Puccini“. Venezi su Rai3 per Capodanno

Unspeciale per Beatricee per la nostra città, sempre nel nome del Maestro. Il 1 gennaio infatti su Rai 3 in prima sperata il direttore d’orchestra lucchese condurrà insieme a Bianca Guaccero ““. Con loro tanti ospiti tra cui Gianmarco Tognazzi, Malika Ayane, Frida Bollani, Giordano Bruno Guerri. Un’altra ribalta straordinaria per Beatriceche è stata appena nominata Direttore Principale Ospite del Teatro Colon di Buenos Aires in Argentina, oltre ad aver scritto, nel centenario della morte del Maestro, un libro dedicato ache sta avendo successo in Italia e all’estero. L’idea di partenza della trasmissione è apparentemente semplice: raccontare Giacomoattraverso il maggior numero possibile di sfaccettature, artistiche e personali.uomo raffinato, artista tra i più noti nel mondo, benedetto già dopo le sue prime prove artistiche, compositore che porta un segno di profondo rinnovamento nel melodramma sul piano musicale e su quello narrativo.