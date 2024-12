Regali viaggi cene con i colleghi e feste nei locali | quanto spenderanno gli italiani durante le vacanze di Natale

Leggi su Open.online

è alle porte e un italiano su tre vorrebbe spendere meno disborsato lo scorso anno pere pranzi in famiglia. Ma alla fine, la spesa natalizia pianificata è di quasi 50 euro in più per famiglia rispetto al 2023. A rivelarlo è un’indagine statistica di Altroconsumo, condotta su un campione di 1.186 persone, di età compresa tra i 18 e i 74 anni. Il sondaggio offre una fotografia dei programmi e delle aspettative degliin vista del. Una festività per cui le famiglie prevedono di spendere in media 490 euro, una cifra in crescita rispetto ai 446 euro pianificati lo scorso anno e pari a circa un quarto del reddito familiare mensile.Il rincaro deiLa voce di spesa per cui gliprevedono di spendere molto più dello scorso anno è quella relativa ai, con un budget che lievita del 50% rispetto apreventivato nel 2023.