Quattro cimeli pucciniani. Gli arredi alla Fondazione

originali del villino di Viareggio di Giacomo Puccini, tre dei quali prodotti da Carlo Spicciani tra il 1921 e il 1922 e uno di Gebrüder Thonet di Vienna, sono stati ritrovati, riconosciuti e recuperati dopo attente ricerche da Renata Frediani e Mauro Pardini ed entrano a far parte delle collezioni dellaGiacomo Puccini che li ha ricevuti in donazione e ne provvederàricollocazione nel villino di Viareggio. Ipreziosisono stati presentati ieri al Puccini Museum – Casa natale di Lucca dagli autori della scoperta, dal sindaco di Lucca – nonché presidente dellaGiacomo Puccini – Mario Pardini, dal direttore dellaLuigi Viani e dallo storico dell’arte Riccardo Mazzoni. Dopo cent’anni, questiforniti a Puccini da Spicciani, tra il 1921 e il 1922 – come confermato da una fattura emessa dallo stesso mobiliere nel 1923 e conservata nell’archivio Simonetta Puccini di Torre del Lago – e considerati dispersi, assieme al tavolino viennese, riemergono grazie al lavoro di Frediani e Pardini.