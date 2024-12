Liberoquotidiano.it - "Non è una disgrazia, ma scatta la protezione a ombrello": una sinistra vergogna su Roberto Gualtieri | Video

Eccoci ad Occhio al Caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, che non si ferma neppure oggi, vigilia di Natale, martedì 24 dicembre. Molti i temi all'ordine del giorno, tanta carne al fuoco sui quotidiani prima della "pausa" natalizia. Ma domina un tema, da considerare sotto diversi punti di vista: Roma. Già, perché come ricorda Capezzone, "ci eravamo lasciati ieri con una specie di celebrazione corale sui giornali, tranne Libero, del sindacoe di un Roma pronta a spalancare le braccia ai pellegrini e ai romani stessi per il Giubileo. Pronti, via, è caduto un albero e una signora è morta, un'altra è in coma, altri due ragazzi sono stati centrati in motorino", ricorda il direttore editoriale di Libero. "Non è una- riprende -, esplode l'incuria e il malgoverno della capitale d'Italia, governata dalla giunta peggiore degli ultimi trent'anni.