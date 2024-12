Sport.quotidiano.net - Lazio: fatica e sofferenza nonostante l'uomo in più, tre punti preziosi al Via del Mare

Roma 24 dicembre 2024 - L'importante non è solo come si arriva al risultato finale, ma in un campionato lunghissimo da ben 38 partite, a volte basta raggiungere l'obiettivo base del giorno. Lavince ma non convince nella sua trasferta del Via delcontro il Lecce. I capitolini hanno ragione dei giallorossi salentini grazie a un gol alle soglie del novantesimo di Adam Marusic, il quale fissa il risultato sul definitivo 1-2 laziale. La partita però si era messa in discesa per gli ospiti, chequesto non sono riusciti a tradurre in risultati il vantaggio tecnico e numerico, specialmente nella seconda parte di gara, al contrario esponendosi al contropiede compatto e rapido dei ragazzi di Marco Giampaolo. Marco Baroni non ricorderà questo suo ritorno a Lecce come il suo migliore di sempre, ma senza dubbio può anche sorridere per diversi aspetti.