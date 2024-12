Elodie ‘la multiforme’ tra bilanci e futuro | Metto in musica un nuovo lato di me

Leggi su Funweek.it

Il 2024 perè stato un anno di impegni e progetti su più fronti. Lainnanzitutto, dal singolo estivo Black Nirvana al duetto con Tiziano Ferro sulle note di Feeling, ma anche il cinema. La vedremo presto, infatti, diretta da Mario Martone in Fuori e da Lucio Pellegrini in Performance, e la possiamo già ascoltare nelle sale italiane al doppiaggio del film Disney Mufasa: Il Re Leone. Ma la multiformenon si è sottratta neppure alla moda posando per il calendario Pirelli in primis e sfilando per L’Oréal, né all’impegno solidale al fianco di Save The Children.“La fotografia mi affascina da sempre, così come il nudo, e l’esperienza con Pirelli è stata un’opportunità meravigliosa”, racconta l’artista a pochi giorni dal Natale. “Inoltre, ho affrontato il doppiaggio con la Disney: è stato emozionante lavorare con grandi professionisti, come Fiamma Izzo, donna e artista straordinaria”.