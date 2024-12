Laprimapagina.it - Suzzara. Francesco Capuano ucciso nel garage di casa: pensionato freddato a colpi di pistola

Una tragica vicenda si è consumata lunedì mattina a, in provincia di Mantova, dove, undi 79 anni, è stato brutalmentedi. L’agguato si è verificato intorno alle 9 neldella sua abitazione, situata in via Biolcheria 13.I fattiSecondo le prime ricostruzioni,si era recato nelcome ogni mattina per prendere l’auto e andare a fare la spesa. Insieme a lui c’era la figlia di 46 anni, che viveva nella stessa. Poco prima della tragedia, la donna era risalita inper recuperare qualcosa, lasciando il padre solo. Proprio in quel frangente, l’anziano è stato raggiunto da uno o piùdialla testa mentre si trovava nell’abitacolo della sua auto, appena salito a bordo. Il corpo è stato ritrovato dai soccorritori riverso in una pozza di sangue all’interno del veicolo.