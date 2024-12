Quotidiano.net - Riforma della giustizia, Malan (FdI): "Nuova legge nel 2025. Magistrati più liberi"

"Lacostituzionale? Nelè possibile che veda la luce". Per Lucio, capogruppo al Senato di FdI, i tempi sono più che maturi. Senatore, lainclude la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Perché è così importante? "È una situazione che c’è in quasi tutti i Paesi e distingue bene i due ruoli che devono rimanere ben separati a garanzia dell’indipendenza del singolo magistrato". Tra il 2005 e il 2017 solo 45su 2.517 hanno cambiato carriera. Parliamo dell’1,8%. È un numero sufficiente a giustificare una? "È un principio utile per dare autonomia. Non c’entrano i numeri e questo risolve ogni problema". Lucio, 64 anni, capogruppo FdI In che modo i tempi dei processi si ridurranno con questa? "La separazione delle carriere non ha un effetto immediato su questo aspetto.