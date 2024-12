Ilgiorno.it - Poste, servizio per i residenti. Ecco come spedire le proprie valigie

Leggi su Ilgiorno.it

Nuovi servizi per la popolazione della Valtellina e della Valchiavenna. A fornire l’opportunità èItaliane che consentirà di andare in vacanza liberi dal bagaglio, che potrà essere inviato dove si trascorreranno, Questo sarà consentito daDelivery Web, ildiItaliane che permette dilein Italia o all’estero da pc o smartphone, per partire più leggeri oa casa gli acquisti fatti in vacanza. "Delivery Web consente diin modo facile e veloce pacchi e bagagli fino a 30 chilogrammi di peso – spiecificano daItaliane - È sufficiente collegarsi al sito.it e cliccare su Spedisci pacco online nella sezione In evidenza, è inoltre possibile creare la spedizione anche da smartphone tramite l’appItaliane: basta inserire i dati della spedizione ovvero peso, dimensioni e indirizzo di mittente e destinatari) e completare l’acquisto online".