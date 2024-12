Lanazione.it - Misericordia, una grande famiglia: "Sempre vicini a chi ha bisogno"

E’ stato un altro anno impegnativo per ladi Pistoia. Il resoconto è stato illustrato dal presidente Sergio Fedi in un incontro nella sede di via Bonellina, insieme al direttore dei servizi Riccardo Fantacci, al segretario Simone Toccafondi e a Roberto Fratoni, amministratore del poliambulatorio di Villa Bianchi. Inaugurato il 2024 con la maxi emergenza delle 64 persone coinvolte nel crollo del pavimento a Giaccherino, quando il sistema interno di alert ha permesso di reperire anche i volontari che non erano in servizio, nel corso dell’anno il servizio già gestito H24 per 7 giorni su 7, è stato potenziato con una ulteriore ambulanza di pronta disponibilità per 12 ore a giorni alterni. Oltre 4.620 sono stati i servizi di emergenza, 25.080 quelli ordinari, 20.460 quelli di trasporto sociale.