Pianetamilan.it - Milan Futuro, Bonera: “Zeroli perdita importante. Ci vuole più malizia”

Daniele, tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TV', canale ufficiale del club rossonero, al termine della sfida persa per 1-2 contro la Virtus Entella (QUI LE PAGELLE). Ecco, dunque, le sue parole in merito. Sulla prestazione: "Partita difficile contro un avversario molto fisico che gioca sulle seconde palle, duelli e contrasti. Devo dire che abbiamo tenuto, seppur soffrendo. Dopo lo svantaggio non era facile e siamo riusciti a pareggiare, poi siamo stati troppo leggeri mentalmente. Devi volerlo, quando riesci a pareggiare una partita contro una squadra così devi volere ottenere il risultato positivo, cosa che secondo me con un pizzico di tensione,in più si poteva portare a casa". Sul percorso: "Sicuramente il percorso ci ha visti protagonisti con degli alti e bassi, ma era inevitabile.