Lina Souloukou nuova ad del Nottingham Forest | Determinante nel successo dei suoi ex club

riparte dalla Premier League. Dopo le dimissioni con la Roma arrivate lo scorso 22 settembre in seguito all’esonero di Daniele De Rossi, di sua responsabilità, sarà amministratrice delegata del. Ilè una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, è quarto con 31 punti in campionato.L’incarico dellapartirà il 5 gennaio 2025.è laad delDi seguito, il comunicato delinglese:Ilè lieto di annunciare la nomina dicome nuovo Ceo, con decorrenza dal 5 gennaio 2025. Ex Ceo dell’As Roma,supervisionerà lo sviluppo strategico del, guidando la visione a lungo termine delper ilnella Premier League e nelle competizioni europee. Con un solido background legale,porta con sé una comprensione eccezionale del panorama calcistico globale e una significativa competenza operativa.