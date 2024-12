Anteprima24.it - L’Associazione ‘Livia Senese’ regala gli zampognari a domicilio per gli ammalati

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Natale si sta avvicinando a grandi passi, il countdown è prossimo allo scadere mane ha pensata un’altra per cercare di rendere la festa unica, specie per le persone che hanno difficoltà a potersi spostare dai propri domicili.Così è nata l’idea da parte di Massimiliano Marotta di portare i maestriper glidi Limatola. Un modo per permettere a tutti di vivere pienamente l’atmosfera natalizia attraverso il suono tipico dell’antico strumento. Un’iniziativa gratuita, segnale di come l’imprenditore sia vicino alla propria comunità.“Ci tenevo tantissimo a poter mettere in piedi questa cosa – ha commentato Marotta – si tratta di un modo bello per consentire a tutti di vivere e respirare l’aria del Natale.