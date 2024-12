Sport.quotidiano.net - Il commento di Paolo Brogi. Poker degli orrori servito! Quattro sconfitte di fila in casa: è record

Leggi su Sport.quotidiano.net

Facciamo finta che tutto va ben’, cantava Ombretta Colli qualche annetto fa ma è un consiglio che proprio non ci va di accettare. Quarta sconfitta consecutiva al ‘Franchi’, stavolta nel derby con il Grosseto, proprio a confermare che al peggio non c’è mai fine. Forse un bel pareggio avrebbe fotografato alla perfezione la contesa con i torelli e invece il punticino di fiducia per passare un Natale più sereno è scivolato via tra le dita alla banda Magrini. Quando segni pochissimo e ti permetti di prendere un gol stupido dopo nemmeno dieci minuti, la tua partita è segnata. Anche se il portiere ospite fa un paratone, anche se c’è il palo a dire no all’1-1. Il ‘se’ e il ‘ma’ sono da sempre il paradiso di quelli poco svegli quindi inutile attaccarsi alla sfortuna. Se poi guardiamo bene il 2-0 fallito a due metri dalla porta da uno in maglia biancorossa è una roba che raramente si vede sui campi di calcio.