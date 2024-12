Dilei.it - Grande Fratello, nuova coppia nella Casa? Scatta il bacio tra Javier e Chiara

Leggi su Dilei.it

prima serata del 23 dicembre 2024 andrà in onda unapuntata del2024 con la conduzione, come sempre, di Alfonso Signorini. La puntata della pre-vigilia di Natale presenterà al pubblico diversi colpi di scena e momenti di spettacolo dedicati proprio all’avvento del giorno più bello dell’anno.Uno spazio molto importante dell’episodio verrà dedicato all’amore e alle intricate vicende amorose dei protagonisti del reality show. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, infatti, vivono una crisi diche probabilmente verrà approfondita in puntata. Ma anche il legame speciale che si è creato tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani potrebbe essere oggetto di analisi durante la diretta televisiva.Alfonso Signorini coglierà l’occasione anche per parlare di un nuovoche è avvenuto, nelle ultime ore,più spiata d’Italia traMartinez eCainelli.